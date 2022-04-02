Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» одолеть «Бёрнли» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Бёрнли» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» одолеть «Бёрнли» в матче АПЛ
  • AP
  • © Rui Vieira

Встреча прошла в Бёрнли и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Сити» на пятой минуте отличился Кевин Де Брёйне, а на 25-й голом отметился Илкай Гюндоган. 

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 73 очка и вернулись на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу. «Бёрнли» (21) находится на предпоследней, 19-й, строчке. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.

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