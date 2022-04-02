Газизов: давно у «Уфы» не было побед

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал первую за десять игр победу команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газизов: давно у «Уфы» не было побед

«Давно не было побед. Тяжело это давалось, все были на нервах. Большое спасибо команде, они бились и заслужили победу!» — цитирует Газизова Sport24.

Генеральный директор также отметил игру Гамида Агаларова, который забил решающий гол.

Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» — на восьмом месте (32 очка).

Ранее сообщалось, что бельгийский защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с уфимским клубом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить