Газизов: давно у «Уфы» не было побед

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал первую за десять игр победу команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Давно не было побед. Тяжело это давалось, все были на нервах. Большое спасибо команде, они бились и заслужили победу!» — цитирует Газизова Sport24.

Генеральный директор также отметил игру Гамида Агаларова, который забил решающий гол.

Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» — на восьмом месте (32 очка).

Ранее сообщалось, что бельгийский защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с уфимским клубом.