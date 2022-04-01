«Уфа» расторгла контракт с двоюродным братом Лукаку

Бельгийский защитник Боли Болинголи-Мбомбо расторг контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».

«Совместным решением расторгнут трудовой договор между ФК «Уфа» и бельгийским защитником Боли Болинголи-Мбомбо. В феврале нынешнего года Болинголи был арендован у шотландского «Селтика», но так и не дебютировал за нашу команду в официальных матчах», — говорится на официальном сайте команды.

Напомним, что права на футболиста принадлежат шотландскому «Селтику», в котором он провёл два матча, но не отметился результативными действиями. Мбомбо является двоюродным братом бельгийского футболиста «Челси» Ромелу Лукаку. В составе «Уфы» защитник провёл всего 38 дней.

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