Грузинский защитник Табидзе покинул ФК «Уфа»

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Грузинский защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Джемал Табидзе объявил об уходе из башкирского клуба.
Грузинский защитник Табидзе покинул ФК «Уфа»
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Пришло время прощаться, эти пять лет которые я провёл вместе с вами, были лучшими в моей карьере, я всегда старался выложиться полностью для успеха команды», — написал Табидзе в соцсетях.

Также футболист поблагодарил одноклубников, персонал и болельщиков.

«Мы всегда чувствовали поддержку, буду скучать и болеть за вас», — добавил Табидзе.

26-летний игрок перешёл в «Уфу» из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за клуб из столицы Башкирии игрок провёл 91 матч, в котором забил один мяч и отметился тремя результативными передачами.

Контракт с грузинским защитником был рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских футбольных клубов.

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