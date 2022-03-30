Грузинский защитник Табидзе покинул ФК «Уфа»

Грузинский защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Джемал Табидзе объявил об уходе из башкирского клуба.

«Пришло время прощаться, эти пять лет которые я провёл вместе с вами, были лучшими в моей карьере, я всегда старался выложиться полностью для успеха команды», — написал Табидзе в соцсетях.

Также футболист поблагодарил одноклубников, персонал и болельщиков.

«Мы всегда чувствовали поддержку, буду скучать и болеть за вас», — добавил Табидзе.

26-летний игрок перешёл в «Уфу» из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за клуб из столицы Башкирии игрок провёл 91 матч, в котором забил один мяч и отметился тремя результативными передачами.

Контракт с грузинским защитником был рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских футбольных клубов.