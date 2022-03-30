Гаврилов: легионеры не заслуживают играть в клубах РПЛ

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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал массовый отъезд легионеров из российских футбольных клубов.
Гаврилов: легионеры не заслуживают играть в клубах РПЛ
  • РИА Новости

«В связи с политической ситуацией всё возвращается, это к лучшему. Откровенно говоря, они не заслуживают играть у нас. Те деньги, которые им платят у нас, они не отрабатывают», — сказал Гаврилов изданию «Спорт-Экспресс».

Также ветеран «Спартака» считает, что из-за легионеров молодые, российские футболисты ущемлены.

«Им не дают возможности себя проявить. Пример уже есть — легионеры из «Краснодара» уехали, а молодые ребята вышли и «Спартак» обыграли», — добавил Гаврилов.

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Российского футбольного союза ввести новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге.

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