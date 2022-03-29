Смородская: новый лимит на легионеров поможет возрождению российского футбола

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Российского футбольного союза (РФС) ввести новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«К новому лимиту я отношусь хорошо. Здоровая конкуренция должна быть! Разговоры о том, что легионеры будут мешать развитию российских игроков, мы слышим последние 15 лет. И что изменилось?» — цитирует Смородскую Sport24.

Она добавила, что, согласно исследованию, лучшие российские футболисты последних лет выросли в условиях конкуренции. По мнению Смородской, в скором времени всё наладится, несмотря на санкции в отношении российского футбола.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Со следующего же сезона можно будет заявить 13 легионеров, но одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков.

Ранее Тихонов заявил, что на данный момент лимит на легионеров в РПЛ неактуален.