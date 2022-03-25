Тихонов считает, что на данный момент лимит на легионеров в РПЛ неактуален

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) ввести новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас вообще, наверное, лимит неактуален. Иностранцы и так уезжают. Мне «нравится» эта позиция: прекратить контракт, а потом вернуться. С другой стороны, это большой шанс для русских футболистов», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По его мнению, количество легионеров в клубах играет сейчас не настолько важную роль на пути к достижению результатов, как качество тренировок.

«Вопрос лимита точно не первоочередной. Развивайте наш футбол, свою молодёжь», — добавил Тихонов.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Со следующего же сезона можно будет заявить 13 легионеров, но одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков.

Ранее бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о введении нового лимита на иностранных футболистов в РПЛ.