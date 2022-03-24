Погребняк — о новом лимите на легионеров в РПЛ: я всегда за конкуренцию

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о введении нового лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я всегда за конкуренцию! По идее, с введением нового лимита она должна увеличиться. Но только в том случае, если легионеры не уедут», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что с сезона-2022/23 в РПЛ можно будет заявить 13 легионеров, но одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков. В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми легионеров.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) ввести новый лимит на легионеров в РПЛ.