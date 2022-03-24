Министр спорта России прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Это было согласованное предложение. Насколько оно актуально, посмотрим. Понятно, что большинство легионеров не сможет выступать или уже отказалось. Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения в уже согласованный проект — не более восьми легионеров на поле, 13 в заявке», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, новый лимит должен разумным образом регулироваться РФС, РПЛ и самими клубами.

«Надеюсь, что такой, если можно назвать, кризис легионеров даст возможность повышения конкуренции внутри российского футбола как для спортсменов, так и для тренеров», — добавил Матыцин.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Со следующего же сезона можно будет заявить 13 легионеров, из которых одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал новый лимит на легионеров.