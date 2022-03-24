Канчельскис — о новом лимите на легионеров: мне жалко, что убивают российский футбол
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«Мне не интересно комментировать новый лимит, пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20. Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! Пусть решают сами», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Напомним, что, по новым правилам, на сезон команды могут заявить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.
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