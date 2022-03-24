Слуцкий извинился за инцидент с Мешковым

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принёс извинения за свои эмоции в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).
Слуцкий извинился за инцидент с Мешковым
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Сегодня сторона Слуцкого представила своё видение этой ситуации и извинилась за произошедшее», — цитирует члена комитета по этике РФС Андрея Созина «РБ Спорт».

Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее сообщалось, что Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова.

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