Тарпищев: в будущем у Медведева не должно быть проблем после травмы
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«Возможно, Даня усугубил эту небольшую грыжу. Это травма, которая не является неожиданной. Проблем после неё в теннисе в будущем быть у него не должно», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
По его словам, ничего критичного в пропуске месяца тренировок для спортсмена нет.
Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.
Ранее Медведев выступил с заявлением по поводу своей травмы.