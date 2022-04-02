Тарпищев: в будущем у Медведева не должно быть проблем после травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о травме теннисиста Даниила Медведева.

«Возможно, Даня усугубил эту небольшую грыжу. Это травма, которая не является неожиданной. Проблем после неё в теннисе в будущем быть у него не должно», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, ничего критичного в пропуске месяца тренировок для спортсмена нет.

Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.

Ранее Медведев выступил с заявлением по поводу своей травмы.