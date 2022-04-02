Анфиса Резцова — о Вяльбе: президент федерации не имеет права унижать спортсменов

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Анфиса Резцова — о Вяльбе: президент федерации не имеет права унижать спортсменов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о биатлонистке Веронике Степановой.

«Президент Федерации имеет право высказываться о спортсменах, но не имеет права их унижать. Если ты президент, то ты не можешь публично осуждать её таким способом», — цитирует Резцову Sport24.

По её словам, она бы подала в суд на Вяльбе, если бы та говорила про Кристину Резцову так же, как про Степанову.

Напомним, что, по мнению Вяльбе, у 21-летней биатлонистки появилась звёздная болезнь, потому что она слишком много времени уделяет телевидению и стала пропускать тренировки. 

Ранее Резцова рассказала, как отнеслась к поступку Симона Фуркада, который порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор.

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