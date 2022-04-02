Томшин: надеюсь, что мы вернёмся на мировую арену как можно быстрее

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Биатлонист Василий Томшин выразил надежду на скорое возращение российских спортсменов на международные турниры и рассказал, как национальную команду отстранили от участия в Кубке IBU, который состоялся 3—6 марта в швейцарском Ленцерхайде.
Томшин: надеюсь, что мы вернёмся на мировую арену как можно быстрее
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Надеюсь, что мы вернёмся на мировую арену настолько быстро, насколько это возможно. Чувства сейчас непонятные, но усталости нет», — цитирует Томшина РИА Новости.

По его словам, спортсмен ничего не загадывает на следующий сезон и собирается провести хорошую летнюю подготовку.

«Мы были в Европе на Кубке IBU. За день до того, как мы должны были переехать на место соревнования, нам сказали собирать вещи и ехать домой. Это подбило меня. Сейчас я уже пересмотрел всё», — добавил Томшин.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

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