Томшин: надеюсь, что мы вернёмся на мировую арену как можно быстрее
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Надеюсь, что мы вернёмся на мировую арену настолько быстро, насколько это возможно. Чувства сейчас непонятные, но усталости нет», — цитирует Томшина РИА Новости.
По его словам, спортсмен ничего не загадывает на следующий сезон и собирается провести хорошую летнюю подготовку.
«Мы были в Европе на Кубке IBU. За день до того, как мы должны были переехать на место соревнования, нам сказали собирать вещи и ехать домой. Это подбило меня. Сейчас я уже пересмотрел всё», — добавил Томшин.
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.