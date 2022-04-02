Драчёв прокомментировал решение Васильевой завершить карьеру
«У неё были большие функциональные возможности, хорошее стремление к работе. Она очень целенаправленная девушка. Когда я руководил биатлоном, у нас на неё были большие надежды», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».
По его словам, Васильева имеет большой потенциал в работе и может стать инструктором в спорте или специалистом по физической подготовке.
«Всё зависит от возможностей. Васильева очень целенаправленная, молодец. Я считаю, что она найдет себя», — добавил Драчёв.
Напомним, что спортсменка является чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В составе национальной сборной биатлонистка выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе в сезоне-2018/19.
Ранее Драчёв высказался о подготовке российских и белорусских спортсменов к окончанию сезона-2021/22.