Драчёв прокомментировал решение Васильевой завершить карьеру

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о решении российской биатлонистки Маргариты Васильевой завершить профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

«У неё были большие функциональные возможности, хорошее стремление к работе. Она очень целенаправленная девушка. Когда я руководил биатлоном, у нас на неё были большие надежды», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

По его словам, Васильева имеет большой потенциал в работе и может стать инструктором в спорте или специалистом по физической подготовке.

«Всё зависит от возможностей. Васильева очень целенаправленная, молодец. Я считаю, что она найдет себя», — добавил Драчёв.

Напомним, что спортсменка является чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В составе национальной сборной биатлонистка выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе в сезоне-2018/19.

Ранее Драчёв высказался о подготовке российских и белорусских спортсменов к окончанию сезона-2021/22.