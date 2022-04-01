Драчёв сравнил уровень подготовки российских и белорусских биатлонистов

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о подготовке российских и белорусских спортсменов к окончанию сезона-2021/22.

«Белорусские спортсмены очень хорошо подготовились к окончанию сезона. Их уровень очень высокий, поэтому российские биатлонисты нередко им проигрывают», — цитирует Драчёва ТАСС.

По его словам, сейчас в биатлоне многое зависит от функционального состояния.

Напомним, что на Кубке СБР в Уфе сборная Белоруссии завоевала четыре золотые медали, а россияне — две. На открытом чемпионате России в Тюмени, который проходит с 30 марта по 3 апреля, белорусские спортсмены одержали одну победу, а российская сборная — три.

Ранее Драчёв прокомментировал успех биатлониста Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России в Тюмени.

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