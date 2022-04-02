Пономарёв — об игре «Рубина»: это уже не команда, а дворовый сброд

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение казанского «Рубина» от подмосковных «Химок» (2:3) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда у Слуцкого разбалансирована. Это уже не команда, это дворовый сброд, даже хуже. Нужно принимать экстренные меры. Проблема в игроках. Команда может даже избавляться от Слуцкого, не хотят видеть этого тренера. Всех надо выгонять!» — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Поражение от «Химок» стало третьим подряд в чемпионате для подопечных Леонида Слуцкого, а также седьмым в последних восьми матчах.

По итогам 23-го тура РПЛ «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что готов жить 300 лет и возглавлять «Рубин».