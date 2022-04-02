СЭ: Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Краснодаре
- РИА Новости
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Футболист прилетел в Краснодар через Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что это связано со сложной логистикой при возвращении из сборной Парагвая. При этом команда «Динамо» прибыла в Краснодар через Ставрополь.
В этом сезоне парагвайский защитник отметился двумя голами в 20 матчах за бело-голубых.
В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт 3 апреля в 14:00 мск.
Ранее Бальбуэна рассказал, как ощущает себя в России на фоне происходящих в мире событий.