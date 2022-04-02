СЭ: Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Краснодаре

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна присоединился к команде в Краснодаре.

Футболист прилетел в Краснодар через Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что это связано со сложной логистикой при возвращении из сборной Парагвая. При этом команда «Динамо» прибыла в Краснодар через Ставрополь.

В этом сезоне парагвайский защитник отметился двумя голами в 20 матчах за бело-голубых.

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» встретится с «Краснодаром». Матч пройдёт 3 апреля в 14:00 мск.

Ранее Бальбуэна рассказал, как ощущает себя в России на фоне происходящих в мире событий.