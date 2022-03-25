Бальбуэна рассказал, что хорошо чувствует себя в России
- РИА Новости
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«Как я себя чувствую в Москве? На самом деле, довольно хорошо. В России всё спокойно — ничего не происходит, и жизнь протекает нормально», — сказал Бальбуэна журналистке Гильде Арруа.
В этом сезоне парагвайский защитник отметился двумя голами в двадцати матчах за бело-голубых. Соглашение футболиста с «Динамо» рассчитано до 2025 года, и игрок намерен отработать его до конца.
Ранее турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.