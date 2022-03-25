Бальбуэна рассказал, что хорошо чувствует себя в России

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как ощущает себя в России на фоне происходящих в мире событий.
Бальбуэна рассказал, что хорошо чувствует себя в России
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Как я себя чувствую в Москве? На самом деле, довольно хорошо. В России всё спокойно — ничего не происходит, и жизнь протекает нормально», — сказал Бальбуэна журналистке Гильде Арруа.

В этом сезоне парагвайский защитник отметился двумя голами в двадцати матчах за бело-голубых. Соглашение футболиста с «Динамо» рассчитано до 2025 года, и игрок намерен отработать его до конца. 

Ранее турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.

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