Языджи: играю в ЦСКА до конца сезона

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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.
Языджи: играю в ЦСКА до конца сезона
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю, пообщаемся, посмотрим», — сказал Языджи в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне хавбек провёл четыре матча за ЦСКА, в которых забил шесть мячей.

Турецкий футболист был арендован армейцами у французского «Лилля» до конца сезона. 

Ранее в ЦСКА заявили, что Языджи не собирается покидать клуб.

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