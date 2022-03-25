Языджи: играю в ЦСКА до конца сезона

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.

«Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю, пообщаемся, посмотрим», — сказал Языджи в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне хавбек провёл четыре матча за ЦСКА, в которых забил шесть мячей.

Турецкий футболист был арендован армейцами у французского «Лилля» до конца сезона.

Ранее в ЦСКА заявили, что Языджи не собирается покидать клуб.