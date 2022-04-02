Казакевич: после Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«После Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать. До этого надо мной висел груз и я боялась рисковать», — цитирует Казакевич Metaratings.
По её словам, каждая ошибка и промах могут оставить вне команды, поэтому он старалась показать стабильные средние результаты, чтобы не вылететь из сборной.
«На старте у меня было большое отставание, но я понимала, что придётся отыгрывать в любом случае. Можно было и чище отстрелять стоя, но я сильно рисковала, потому что отставание было велико», — добавила Казакевич.
Спортсменка заняла второе место в эстафете на чемпионате России в составе сборной Свердловской области.
Напомним, что 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.
Ранее Казакевич рассказала, под чьим руководством будет готовиться к следующему сезону.