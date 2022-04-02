Казакевич: после Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Ирина Казакевич высказалась о своих целях на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«После Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать. До этого надо мной висел груз и я боялась рисковать», — цитирует Казакевич Metaratings.

По её словам, каждая ошибка и промах могут оставить вне команды, поэтому он старалась показать стабильные средние результаты, чтобы не вылететь из сборной.

«На старте у меня было большое отставание, но я понимала, что придётся отыгрывать в любом случае. Можно было и чище отстрелять стоя, но я сильно рисковала, потому что отставание было велико», — добавила Казакевич.

Спортсменка заняла второе место в эстафете на чемпионате России в составе сборной Свердловской области.

Напомним, что 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Ранее Казакевич рассказала, под чьим руководством будет готовиться к следующему сезону.