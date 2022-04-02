Ринат Билялетдинов: в «Динамо» Батуми Кварацхелия не поднимет свой уровень

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Динамо» Батуми.
Ринат Билялетдинов: в «Динамо» Батуми Кварацхелия не поднимет свой уровень
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ожидали «туда», а ушёл в Батуми. Если он там будет пару месяцев, то эта ситуация его не отбросит назад. А если он там задержится ещё на сезон или на два года, то свой уровень он там не поднимет. Он может там быть ведущим, забивать, блистать, быть героем публики, но местного разлива. Я думаю, что летом он уйдёт в Европу», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Рубину» в 2019 году и провёл за команду 69 матчей. Контракт с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. В настоящий момент футболист является игроком «Динамо» Батуми.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал».

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