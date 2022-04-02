Фигуристка Бетина Попова сообщила о возобновлении карьеры
- РИА Новости
«В танцах на льду не надо заранее раскрывать все карты, но партнёр уже есть. Их сейчас много освободилось. Места тоже появились свободные», — сказала Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель».
Она также заявила, что приостанавливает хореографическую карьеру. По словам фигуристки, она возвращается, потому что в танцах сложилась непростая ситуация, она готова помочь.
Напомним, что Попова выступала в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым.
Ранее Бетина Попова назвала олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка главным открытием сезона в фигурном катании.