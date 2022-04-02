Фигуристка Бетина Попова сообщила о возобновлении карьеры

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Чемпионка Универсиады Бетина Попова сообщила о том, что возобновляет спортивную карьеру.
Фигуристка Бетина Попова сообщила о возобновлении карьеры
  • РИА Новости

«В танцах на льду не надо заранее раскрывать все карты, но партнёр уже есть. Их сейчас много освободилось. Места тоже появились свободные», — сказала Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Она также заявила, что приостанавливает хореографическую карьеру. По словам фигуристки, она возвращается, потому что в танцах сложилась непростая ситуация, она готова помочь.

Напомним, что Попова выступала в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым.

Ранее Бетина Попова назвала олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка главным открытием сезона в фигурном катании.

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