Фигуристка Бетина Попова сообщила о возобновлении карьеры

Чемпионка Универсиады Бетина Попова сообщила о том, что возобновляет спортивную карьеру.

«В танцах на льду не надо заранее раскрывать все карты, но партнёр уже есть. Их сейчас много освободилось. Места тоже появились свободные», — сказала Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель».

Она также заявила, что приостанавливает хореографическую карьеру. По словам фигуристки, она возвращается, потому что в танцах сложилась непростая ситуация, она готова помочь.

Напомним, что Попова выступала в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым.

Ранее Бетина Попова назвала олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка главным открытием сезона в фигурном катании.