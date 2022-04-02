Волочкова заступилась за Медведеву после фотосессии в мужском журнале

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву после фотосессии в мужском журнале MAXIM.

«Женя всё уже доказала как спортсменка, она защищала честь нашей страны на международной арене, став двукратной чемпионкой мира. Медведева — красивая девушка, она может делать всё, что хочет. У Жени красивое спортивное тело, она столько трудилась», — цитирует Волочкову «Матч ТВ».

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступил 1 апреля.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.