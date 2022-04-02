Волочкова заступилась за Медведеву после фотосессии в мужском журнале

Короткая ссылка
Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву после фотосессии в мужском журнале MAXIM.
Волочкова заступилась за Медведеву после фотосессии в мужском журнале
  • РИА Новости

«Женя всё уже доказала как спортсменка, она защищала честь нашей страны на международной арене, став двукратной чемпионкой мира. Медведева — красивая девушка, она может делать всё, что хочет. У Жени красивое спортивное тело, она столько трудилась», — цитирует Волочкову «Матч ТВ».

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступил 1 апреля.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить