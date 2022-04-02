Тухель поддержал фанатов «Челси», которые протестуют против покупки клуба семьёй Рикеттс

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поддержал протест болельщиков против покупки клуба семьёй Рикеттс.
Тухель поддержал фанатов «Челси», которые протестуют против покупки клуба семьёй Рикеттс
  • AP

«Вы должны столкнуться с последствиями и понести ответственность, когда позволяете себе подобное. Если одним из последствий будет протест болельщиков, вам придётся с этим смириться», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Болельщики обеспокоены взглядами семьи Рикеттс, которые называли мусульман врагами. Более 20 тыс. человек подписали онлайн-петицию против Рикеттс.

Напомним, что владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее Financial Times сообщил, что заявки американских миллиардеров лидируют в борьбе за покупку «Челси».

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