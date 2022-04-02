Дубль Бучневича и два очка Барбашёва не спасли «Сент-Луис» от поражения «Эдмонтону»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

За «Сент-Луис» дублем в матче отметился российский нападающий Павел Бучневич. Его соотечественник и партнёр по команде Иван Барбашёв забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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