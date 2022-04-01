Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В минувшем месяце россиянин провёл семь матчей и одержал победы в каждом из них. При этом в двух играх он оставил свои ворота в неприкосновенности, а в среднем за матч Сергей отражал 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2.13.

Главной звездой месяца стал защитник «Нэшвилл Предатоз» Роман Йози, а второе место занял форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.