Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
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Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
В минувшем месяце россиянин провёл семь матчей и одержал победы в каждом из них. При этом в двух играх он оставил свои ворота в неприкосновенности, а в среднем за матч Сергей отражал 92,4% бросков при коэффициенте надёжности 2.13.
Главной звездой месяца стал защитник «Нэшвилл Предатоз» Роман Йози, а второе место занял форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.