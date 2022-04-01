Хютия покинул пост заместителя руководителя департамента судейства РФС

В Российском футбольном союзе (РФС) объявили об уходе финна Йоуни Хютии с поста заместителя руководителя департамента судейства организации.

Как сообщается на сайте РФС, его должность займёт Николай Иванов, а менеджером ассистентов судей РПЛ стал Антон Аверьянов.

Хютия работал в РФС с октября 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

С 1997 по 2009 год Хютия являлся арбитром категории ФИФА.

Ранее сообщалось, что РФС разрешил использовать в РПЛ легионеров, заявленных клубами для участия в ФНЛ.