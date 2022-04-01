Хютия покинул пост заместителя руководителя департамента судейства РФС
- АГН «Москва»
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Как сообщается на сайте РФС, его должность займёт Николай Иванов, а менеджером ассистентов судей РПЛ стал Антон Аверьянов.
Хютия работал в РФС с октября 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.
С 1997 по 2009 год Хютия являлся арбитром категории ФИФА.
Ранее сообщалось, что РФС разрешил использовать в РПЛ легионеров, заявленных клубами для участия в ФНЛ.