Хютия покинул пост заместителя руководителя департамента судейства РФС

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В Российском футбольном союзе (РФС) объявили об уходе финна Йоуни Хютии с поста заместителя руководителя департамента судейства организации.
Хютия покинул пост заместителя руководителя департамента судейства РФС
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Как сообщается на сайте РФС, его должность займёт Николай Иванов, а менеджером ассистентов судей РПЛ стал Антон Аверьянов.

Хютия работал в РФС с октября 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

С 1997 по 2009 год Хютия являлся арбитром категории ФИФА.

Ранее сообщалось, что РФС разрешил использовать в РПЛ легионеров, заявленных клубами для участия в ФНЛ.

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