РФС разрешил использовать в РПЛ легионеров, заявленных клубами для участия в ФНЛ

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Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) официально разрешило играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) легионерам, которые были заявлены клубами для участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РФС разрешил использовать в РПЛ легионеров, заявленных клубами для участия в ФНЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«Легионеры, заявленные клубом для участия в первенстве ФНЛ, в соответствии с квотой, установленной регламентом первенства, вправе выступать в чемпионате», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. Со следующего же сезона можно будет заявить 13 легионеров, но одновременно на поле клуб сможет выставлять не более восьми иностранных игроков.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, с чем связано решение не исключать РФС из организации.

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