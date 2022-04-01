Президент ФИФА Инфантино высказался о соблюдении прав человека в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал проблемы с соблюдением прав человека в Катаре, где пройдёт чемпионат мира 2022 года.

«Не всё идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем. Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу», — цитирует Инфантино ANSA.

По его мнению, Катар добился большого прогресса в данном направлении.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в Дохе в 19:00 мск. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее экс-футболист сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Рональд де Бур в прямом эфире эмоционально высказался о гибели рабочих-мигрантов при подготовке к чемпионату мира 2022 года в Катаре.