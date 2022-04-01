Де Бур устроил телескандал перед жеребьёвкой ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Рональд де Бур в прямом эфире эмоционально высказался о гибели рабочих-мигрантов при подготовке к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Они бросили всех людей за эти десять лет в один котёл! Это несправедливо. Люди умирают! Как бы ни было грустно, люди там умирают от жары. Это то, чем в Катаре жертвуют ради красивых цифр подготовки к мундиалю», – цитирует де Бура Bild.

Напомним, что The Guardian опубликовала отчёт, в котором говорилось о смерти более 6,5 тыс. рабочих во время строительства объектов для чемпионата мира.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в Дохе в 19:00 мск. Мундиаль пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что сборная Англии является претендентом на победу в ЧМ-2022.