Курбанов выразил готовность провести поединок с Цзю

Короткая ссылка
Чемпион WBO International Магомед Курбанов сообщил, что готов провести поединок с австралийцем Тимом Цзю.
Курбанов выразил готовность провести поединок с Цзю
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Bettcher

«Впервые предложил ему встретиться в ринге около двух лет назад, с тех пор не перестаю бросать ему вызовы. Ещё раз заявляю официально: хватит бегать и прятаться, Тим. Давай сделаем это», — сказал Курбанов в интервью RT.

По его словам, он может подготовиться к схватке с Цзю так, что не позволит ему даже попасть по себе.

«Готов сразиться с Тимом где угодно, хоть на Марсе. Но всё зависит от моей команды, промоутеров. Не должно получиться так, что одна сторона готова провести бой, а другая выдвигает немыслимые условия», — добавил Курбанов.

Напомним, что на счету 27-летнего австралийца 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Курбанов заявил, что не заметил прогресса в технике австралийца Тима Цзю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить