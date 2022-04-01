Курбанов выразил готовность провести поединок с Цзю

Чемпион WBO International Магомед Курбанов сообщил, что готов провести поединок с австралийцем Тимом Цзю.

«Впервые предложил ему встретиться в ринге около двух лет назад, с тех пор не перестаю бросать ему вызовы. Ещё раз заявляю официально: хватит бегать и прятаться, Тим. Давай сделаем это», — сказал Курбанов в интервью RT.

По его словам, он может подготовиться к схватке с Цзю так, что не позволит ему даже попасть по себе.

«Готов сразиться с Тимом где угодно, хоть на Марсе. Но всё зависит от моей команды, промоутеров. Не должно получиться так, что одна сторона готова провести бой, а другая выдвигает немыслимые условия», — добавил Курбанов.

Напомним, что на счету 27-летнего австралийца 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Курбанов заявил, что не заметил прогресса в технике австралийца Тима Цзю.