Курбанов: не заметил, чтобы Тим Цзю стал лучше в каком-либо аспекте

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Чемпион WBO International Магомед Курбанов сказал, что не заметил прогресса в технике австралийского боксёра Тима Цзю, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Курбанов: не заметил, чтобы Тим Цзю стал лучше в каком-либо аспекте
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Bettcher

«Не заметил, чтобы Тимофей стал лучше в каком-либо аспекте. Да, он впечатлил своим напором, но больше ничего интересного не было. Цзю хорошо прессингует, но в его технике много дыр», — заявил Курбанов в интервью RT.

По его словам, Цзю стоит больше поработать над обороной и пластикой.

«На мой взгляд, стилистически Тим очень удобен для меня. Во многом Цзю похож на Джермелла Чарло: оба жёсткие, атакующие боксёры. Тот же Кастаньо поинтереснее — более напористый, лучше защищается, использует уклоны», — добавил Курбанов.

Напомним, что на счету у 27-летнего австралийца 21 победа, из которых 15 нокаутом, и ни одного поражения.

Ранее Курбанов отметил, что Цзю достоин биться за титул чемпиона мира в первом среднем весе.

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