Курбанов считает, что Цзю-младший достоин побороться за титул

Чемпион WBO International Магомед Курбанов считает, что австралиец Тим Цзю достоин биться за титул чемпиона мира в первом среднем весе.

«Считаю, что Цзю достоин побороться за пояс. Если его противником будет Чарло, то битва завершится в его пользу. Однако Тим точно не пройдёт Кастаньо. Но мне кажется, что его команда не будет форсировать проведение поединка за титул», — заявил Курбанов в интервью RT.

По его словам, в следующий раз Цзю сразится не с действующим чемпионом, а с бойцом калибра того же Гошея и если Тим хочет быть лучшим, то в определённый момент должен начинать драться с лучшими.

«Тимофей подписал контракт с Showtime. У этой компании есть желание объединить истории отца и сына. Цзю-младший интересен публике, люди хотят посещать его поединки — в Австралии он уже стал звездой, сейчас завоёвывает американский рынок», — добавил Курбанов.

Напомним, что на счету 27-летнего австралийца 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Курбанов поделился впечатлениями о выступлении Цзю, который победил американца Террелла Гошея и защитил титул WBO Global.