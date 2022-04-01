Курбанов: впечатлило, что Цзю побывал в нокдауне в первом раунде боя с Гошеем

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Чемпион WBO International Магомед Курбанов поделился впечатлениями о выступлении австралийца Тима Цзю, который победил американца Террелла Гошея и защитил глобальный пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусредней весовой категории.
Курбанов: впечатлило, что Цзю побывал в нокдауне в первом раунде боя с Гошеем
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Bettcher

«Меня впечатлило, что Тим побывал в нокдауне в первом раунде. На самом деле в этом нет ничего страшного. Один точный удар в подбородок — любой может пропустить такой. Но по-настоящему был удивлён решением свести Цзю с Гошеем в его дебютном поединке в США. Ведь он должен был сражаться с кем-то из топ-10 первого среднего веса», — заявил Курбанов в интервью RT.

По его словам, он до дня выступления не знал, кто такой Гошей, и сложилось такое впечатление, что тот специально поднялся из категории 63,5 кг, чтобы побоксировать с Цзю. 

Напомним, что 27-летний австралиец одержал победу единогласным решением судей в 12-раундовом поединке. За победу он получил $1 млн и сохранил право на титул чемпиона мира. На его счету 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения. У Гошея — 22 победы, три поражения, одна ничья.

Ранее Цзю рассказал, где желал бы провести следующий поединок на профессиональном ринге.

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