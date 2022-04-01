Батыргазиев и Гаджиалиев прошли процедуру взвешивания перед боем в Москве

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского турнира, организованного компанией Dynamo boxing promotions.

В рамках турнира олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев проведёт бой в лёгкой весовой категории с титулованным боксёром Гайбатуллой Гаджиалиевым. Вес Батыргазиева на взвешивании составил 61,1 кг, а Гаджиалиева — 61,15 кг.

Турнир пройдёт 2 апреля в Москве и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.

В своём последнем бою 23-летний Батыргазиев в декабре 2021 года техническим нокаутом в четвёртом раунде победил венесуэльца Франклина Мансанилью. 30-летний Гаджиалиев в последний раз выходил на ринг в марте 2021 года, одолев Эржана Тургумбекова из Киргизии.

Ранее Батыргазиев поделился ожиданиями от поединка с Гаджиалиевым.