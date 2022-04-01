«Локомотив-Кубань» досрочно расторг контракт с американцем Уиттингтоном

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» досрочно расторг соглашение с американским форвардом Грегом Уиттингтоном.

«Клуб и игрок приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества. Уиттингтон перешёл в «Локо» перед началом сезона-2021/22», — говорится на сайте команды.

Клуб поблагодарил форварда и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Уиттингтон провёл в Единой лиге ВТБ девять матчей, он набирал в среднем 5,1 очка, совершал 4,8 подбора, 1,2 перехвата за 21 минуту на паркете.

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