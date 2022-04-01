Гомельский назвал сильные и слабые стороны новичка ЦСКА Йеребко

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Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о новичке московского ЦСКА шведском форварде Юнасе Йеребко.
Гомельский назвал сильные и слабые стороны новичка ЦСКА Йеребко
  • globallookpress.com
  • © Michael Erichsen/Keystone Press Agency

«Очень трудоспособный и хорошо оснащённый технически мощный форвард. Сильные стороны — борьба за отскоки, надёжная игра в личной защите, игровая дисциплина и стабильный средний бросок. Слабые стороны — подстраховка и передача в центр», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, что ЦСКА 30 марта объявил о трансфере Йеребко. 35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22. В связи с переходом в российскую команду сборная Швеции исключила Йеребко из своего состава. 

Баскетболист выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее вице-президент по спортивной работе ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала удаление новичка команды Юнаса Йеребко из сборной Швеции.

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