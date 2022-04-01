В ЦСКА осудили исключение Йеребко из сборной Швеции

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Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала удаление новичка команды Юнаса Йеребко из сборной Швеции.
В ЦСКА осудили исключение Йеребко из сборной Швеции
  • РИА Новости

«Мы, естественно, никак не можем оправдать и одобрить запрет для Юнаса от шведской федерации. Несмотря на санкции по всему миру, которые всё поступают и поступают, это очень неожиданно», — цитирует Фураеву РИА Новости.

Баскетбольная федерация Швеции запретила Юнасу Йеребко выступать за национальную команду после перехода в ЦСКА. Московский клуб 30 марта объявил о трансфере Йеребко.

35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Ранее в Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Йеребко перейти в ЦСКА.

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