В ЦСКА осудили исключение Йеребко из сборной Швеции

Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала удаление новичка команды Юнаса Йеребко из сборной Швеции.

«Мы, естественно, никак не можем оправдать и одобрить запрет для Юнаса от шведской федерации. Несмотря на санкции по всему миру, которые всё поступают и поступают, это очень неожиданно», — цитирует Фураеву РИА Новости.

Баскетбольная федерация Швеции запретила Юнасу Йеребко выступать за национальную команду после перехода в ЦСКА. Московский клуб 30 марта объявил о трансфере Йеребко.

35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Ранее в Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Йеребко перейти в ЦСКА.