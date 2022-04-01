Работу Шашилова в олимпийском сезоне признали удовлетворительной

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22.

Тренерский совет оценил работу Шашилова как удовлетворительную большинством голосов. 23 члена проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно», сообщает сайт СБР.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

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