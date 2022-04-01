В сборной Польши отреагировали на высказывания ведущего «Матч ТВ»
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«Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой», — приводит слова Квятковского Metaratings.
Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши в стыках из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Таким образом, польские футболисты автоматически вышли в финал, где одержали победу над сборной Швеции (2:0). После матча Анисимов назвал поляков «мерзкими тварями» и пожелал им провалиться.
Ранее полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал о реакции игроков команды на отмену матча с Польшей в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.