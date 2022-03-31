Сутормин рассказал о реакции футболистов сборной на отмену матча с Польшей

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал о реакции футболистов команды на отмену матча с Польшей в стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

«Все, конечно, понимают ситуацию. Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Все понимали, что игры не будет, ещё когда ехали на сбор. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Надо идти дальше», — сказал Сутормин изданию Sport24.

Полузащитник также рассказал, что смотрел полуфиналы плей-офф.

«В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф всё было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не всё решилось на поле», — добавил Сутормин.

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши в стыках из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Польша обыграла Швецию в финале плей-офф со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее Александр Жуков отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации на конгрессе в Дохе.