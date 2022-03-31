Опубликована полная фотосессия Медведевой для мужского журнала
Медведева попала на обложку апрельского номера MAXIM. В продажу этот номер поступит 1 апреля.
Фигуристка позирует в бассейне в разных купальниках. На некоторых фотографиях Медведева предстаёт топлес.
Напомним, что 22-летняя спортсменка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финалов Гран-при.
Ранее Евгения Медведева рассказала, почему решилась сняться в откровенной фотосессии для MAXIM.