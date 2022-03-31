Опубликована полная фотосессия Медведевой для мужского журнала

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

Медведева попала на обложку апрельского номера MAXIM. В продажу этот номер поступит 1 апреля.

Фигуристка позирует в бассейне в разных купальниках. На некоторых фотографиях Медведева предстаёт топлес.

Напомним, что 22-летняя спортсменка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финалов Гран-при.

Ранее Евгения Медведева рассказала, почему решилась сняться в откровенной фотосессии для MAXIM.