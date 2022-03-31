Кириленко считает, что FIBA старается чётко разделять спорт и политику

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о сотрудничестве с Международной федерацией баскетбола (FIBA).

«У нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и FIBA, как организация, старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики», — цитирует ТАСС Кириленко.

Он констатировал, что сейчас оказывается беспрецедентное давление на все международные спортивные федерации.

«Поэтому, конечно, я рад, что FIBA делает всё возможное, чтобы следовать своему вектору, чётко разделяя спортивную и политическую часть», — добавил он.

FIBA отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под её эгидой. Санкции будут действовать до середины мая. Далее дисциплинарные меры могут отменить. Всё будет зависеть от политической ситуации.

Ранее баскетболисту Юнасу Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА.