Губерниев — о словах Хаддлстона: ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно

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Известный спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта Великобритании о санкциях против российских спортсменов.
Губерниев — о словах Хаддлстона: ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно
  • Legion-Media
  • © Alexander Mitrofanov

«Ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно. Они проводят соревнования, накладывают жёсткие санкции на наших бизнесменов. На данный момент я не вижу выхода из ситуации, кроме ведения переговоров, попыток вернуться в большой спорт», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, чтобы разговаривать с позиции силы с такими странами, как Великобритания, России необходимо развивать экономику.

«Чтобы к нам приезжали английские бизнесмены и покупали ярославский «Шинник», как Усманов и Абрамович», — заключил Губерниев.

Хаддлстон заявил, что если международные спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение. Он также назвал Россию изгоем мирового спорта.

Ранее сообщалось, что Великобритания потребует от Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки Владимира Путина для участия в Уимблдоне.

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