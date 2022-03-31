Губерниев — о словах Хаддлстона: ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно

Известный спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова министра спорта Великобритании о санкциях против российских спортсменов.

«Ситуацию с англичанами сейчас уладить невозможно. Они проводят соревнования, накладывают жёсткие санкции на наших бизнесменов. На данный момент я не вижу выхода из ситуации, кроме ведения переговоров, попыток вернуться в большой спорт», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, чтобы разговаривать с позиции силы с такими странами, как Великобритания, России необходимо развивать экономику.

«Чтобы к нам приезжали английские бизнесмены и покупали ярославский «Шинник», как Усманов и Абрамович», — заключил Губерниев.

Хаддлстон заявил, что если международные спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение. Он также назвал Россию изгоем мирового спорта.

Ранее сообщалось, что Великобритания потребует от Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки Владимира Путина для участия в Уимблдоне.