Григорян — об отъезде американских футболисток из ЦСКА: мы не стали их уговаривать

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян заявил, что никто не уговаривал остаться в команде двух футболисток из США.

«Действительно, Ш’Найа Гордон покинула клуб. Я бы сказал, что её родители на этом настояли. У нас две американки ушли, с одной из них мы только подписали контракт», — заявил Григорян «Матч ТВ».

Он также добавил, что с учётом подачи информации в США нечему удивляться, поэтому родители футболисток отреагировали данным образом.

«В подобной ситуации, никто в нашем клубе не считал нужным уговаривать их остаться», — добавил Григорян.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Ранее российский Григорян высказался о решении клубов РПЛ увеличить число команд с 16 до 18.