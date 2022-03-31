Григорян — об отъезде американских футболисток из ЦСКА: мы не стали их уговаривать
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«Действительно, Ш’Найа Гордон покинула клуб. Я бы сказал, что её родители на этом настояли. У нас две американки ушли, с одной из них мы только подписали контракт», — заявил Григорян «Матч ТВ».
Он также добавил, что с учётом подачи информации в США нечему удивляться, поэтому родители футболисток отреагировали данным образом.
«В подобной ситуации, никто в нашем клубе не считал нужным уговаривать их остаться», — добавил Григорян.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.
Ранее российский Григорян высказался о решении клубов РПЛ увеличить число команд с 16 до 18.