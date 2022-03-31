Григорян — об отъезде американских футболисток из ЦСКА: мы не стали их уговаривать

Короткая ссылка
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян заявил, что никто не уговаривал остаться в команде двух футболисток из США.
Григорян — об отъезде американских футболисток из ЦСКА: мы не стали их уговаривать
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Schwaberow/NCAA Photos

«Действительно, Ш’Найа Гордон покинула клуб. Я бы сказал, что её родители на этом настояли. У нас две американки ушли, с одной из них мы только подписали контракт», — заявил Григорян «Матч ТВ».

Он также добавил, что с учётом подачи информации в США нечему удивляться, поэтому родители футболисток отреагировали данным образом.

«В подобной ситуации, никто в нашем клубе не считал нужным уговаривать их остаться», — добавил Григорян.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами из-за ситуации на Украине и подписать новые соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Ранее российский Григорян высказался о решении клубов РПЛ увеличить число команд с 16 до 18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить