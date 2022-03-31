Международная федерация не допустила трансгендера к чемпионату Великобритании по велотреку

Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку 21-летнего трансгендера Эмили Бриджес на участие в чемпионате Великобритании по велотреку среди женщин.

Решение федерации связано с тем, что годичный период измерения уровня тестостерона у спортсменки ещё не завершён. В базе она значится как мужчина.

Бриджес должна была принять участие в дисциплинах омниум и мэдисон. Для спортсменки этот турнир мог стать первым в соревнованиях среди женщин.

Женский турнир чемпионата Великобритании пройдёт 1 и 2 апреля в городе Дерби.

Ранее экс-депутат Бариев выступил против участия трансгендеров в соревнованиях.