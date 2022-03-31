Международная федерация не допустила трансгендера к чемпионату Великобритании по велотреку
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Решение федерации связано с тем, что годичный период измерения уровня тестостерона у спортсменки ещё не завершён. В базе она значится как мужчина.
Бриджес должна была принять участие в дисциплинах омниум и мэдисон. Для спортсменки этот турнир мог стать первым в соревнованиях среди женщин.
Женский турнир чемпионата Великобритании пройдёт 1 и 2 апреля в городе Дерби.
Ранее экс-депутат Бариев выступил против участия трансгендеров в соревнованиях.