Международная федерация не допустила трансгендера к чемпионату Великобритании по велотреку

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Международный союз велосипедистов (UCI) заблокировал заявку 21-летнего трансгендера Эмили Бриджес на участие в чемпионате Великобритании по велотреку среди женщин.
Международная федерация не допустила трансгендера к чемпионату Великобритании по велотреку
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Erik Isakson

Решение федерации связано с тем, что годичный период измерения уровня тестостерона у спортсменки ещё не завершён. В базе она значится как мужчина.

Бриджес должна была принять участие в дисциплинах омниум и мэдисон. Для спортсменки этот турнир мог стать первым в соревнованиях среди женщин.

Женский турнир чемпионата Великобритании пройдёт 1 и 2 апреля в городе Дерби.

Ранее экс-депутат Бариев выступил против участия трансгендеров в соревнованиях.

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