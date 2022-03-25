Экс-депутат Бариев выступил против участия трансгендеров в соревнованиях

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Бывший депутат Госдумы Марат Бариев заявил, что не поддерживает участие трансгендеров в соревнованиях с остальными спортсменами.
Экс-депутат Бариев выступил против участия трансгендеров в соревнованиях
  • Gettyimages.ru
  • © Narong Pimsook / EyeEm

«Бывший пловец выиграл соревнования среди пловчих. Стоял счастливый в купальнике, что смог выиграть. Лучше нашим спортсменам не участвовать в соревнованиях, чем участвовать с такими», — цитирует слова Бариева РИА Новости.

Напомним, что в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) пловчиха-трансгендер из США Лия Томас одержала победу, опередив медалисток Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что велогонщица-трансгендер Бриджес сможет соревноваться с женщинами на Играх Содружества.

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