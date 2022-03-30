«Химки» готовы обратиться в CAS по делу Кухты

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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что подмосковный клуб рассматривает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу нападающего столичного «Локомотива» Яна Кухты.
«Химки» готовы обратиться в CAS по делу Кухты
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет», — цитирует ТАСС Габулова.

По его словам, в ближайшее время руководство «Химок» проведёт юридические консультации по вопросу обращения в CAS.

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил ходатайство подмосковных «Химок» по Кухте.

В составе «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч. Кухта реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем».

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив» (3:2).

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте.

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