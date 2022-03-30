«Химки» готовы обратиться в CAS по делу Кухты
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«Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет», — цитирует ТАСС Габулова.
По его словам, в ближайшее время руководство «Химок» проведёт юридические консультации по вопросу обращения в CAS.
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил ходатайство подмосковных «Химок» по Кухте.
В составе «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч. Кухта реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем».
В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив» (3:2).
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте.