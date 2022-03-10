В «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте

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Генеральный директор столичного «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по нападающему Яну Кухте.
В «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте
  • РИА Новости

«Кухта имел право играть в матче с «Химками», а у клуба были все основания для включения футболиста в заявку на игру. Сегодня КДК вынес справедливое решение», — цитирует Леонченко РИА Новости.

В составе «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч. Кухта реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем».

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив» (3:2).

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